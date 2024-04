Volley femminile B2: Acrobatica ipoteca il 1° posto del girone col 3-1 su Tradate

Importantissima vittoria per le ragazze di coach Ruscigni . Nella giornata dello Sponsor Match di Acrobatica il successo è stato più sofferto del previsto, ma ha un peso specifico enorme: vale il 1° posto matematico del girone A . La vittoria 3-1 su Tradate è maturata con questi parziali: 23-25, 25-9, 25-18, 25-19.

Il match

Primo set – Acrobatica in vantaggio 4-1, ripresa da Tradate sul 7 pari. Le padrone di casa tornano avanti di 6 punti (15-9), ma le ospiti recuperano fino al -1 (19-18). Alessandria prova ancora a scappare ma Tradate non molla: 23-23. Qui le lombarde mettono a segno il break decisivo, 23-25 , 0-1.

Secondo set – le alessandrine subito fanno capire di voler recuperare lo svantaggio. Stanno sempre avanti, dall'8-4, al 19-8, senza dare spazio alle ospiti. Chiusura rapida 25-9, 1-1.

Terzo set – equilibrio fino all'8 pari, poi Alessandria allunga fino al +5 (13-8) e al +7 (19-12). Tradate recupera qualche punto fino al -3 (21-18), ma poi Soriani e compagne trovano il break decisivo: 25-18, 2-1.

Quarto set – Acrobatica staccando subito le avversarie 7-4, ma le ospiti restano in partita (8-8). Padrone di casa ancora avanti fino al + 4 (15-11), ma Tradate si avvicina (17-16). Alessandria strappa in modo deciso e lascia le avversarie a 19 punti: 25-19 e 3-1.

MVP della gara Romina Marku, premiata dal presidente La Rosa e dal sindaco Abonante, con una confezione di Baci dello sponsor Gallina.

Le parole

Così a fine gara coach Ruscigni: “Ora il 1° obiettivo è raggiunto. Abbiamo fatto un discreta partita, meno bene di altre, ma venivamo da una settimana di carico in previsione del mese di maggio. La gara non è stata brillantissima, abbiamo sofferto un poco la pressione dello sponsor match, ma stiamo provando qualche palla differente per avere frecce in più da scoccare. Peccato per l’infortunio di Ferrari al ginocchio sinistro. Ora dobbiamo preparare bene i playoff, provando qualcosa di nuovo. Nell’altro girone Issa Novara ha 4 punti sulla seconda e il calendario favorevole. Sono una squadra ben attrezzata, con caratteristiche leggermente diverse dalle nostre. Hanno 3 punti in più, quindi giocheremmo la prima in casa e la seconda in trasferta, con il golden set. Abbiamo 2 possibilità di salire di categoria e faremo di tutto per farlo, l’importante è dare il 100% e avere fiducia”.

La classifica dopo 24 turni

Alessandria 63; Florens Vigevano, Alba e Chieri 51; Gorla 46; Gobbo Varese 44; Albissola 41; Albenga 32; Santena 30; Venegono 29; Orago Varese 22; Savigliano 21; Caselle Torino 12; Tradate 11.

Prossimo appuntamento sabato 4 maggio: ultima trasferta delle regular season a Vigevano con la Florens.