Esiti opposti per Juve Next Gen e Alessandria nel 2° turno di Coppa Italia serie C giocato oggi: i giovani bianconeri, in un freddo pomeriggio alessandrino, hanno affrontato la Torres, capolista del girone B, riuscendo a sbloccare la gara soltanto nel primo tempo supplementare con una bella rete di Comenencia: 1-0. Negli ottavi di finale la squadra di Brambilla affronterà in trasferta la vincente di Spal-Lucchese.

L’Alessandria, invece, saluta la Coppa Italia, battuta nettamente 3-0 a Chiavari. La formazione di Banchini, schierata con gli elementi “che giocano meno”, ha tenuto poco più di mezzora, subendo poi le reti di Disanto (39′), Faggioli (73′) e Clemenza (91′). Così l’Entella affronterà in casa, negli ottavi di finale, la vincente di Novara-Pontedera.