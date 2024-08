Al Meeting di Rimini una mostra sulla rinascita dei borghi

RIMINI (ITALPRESS) – Negli ultimi anni si sta manifestando una nuova attenzione verso i borghi. È un’Italia “piccola” che prende coscienza della propria storia, bellezza e identità e investe su questa ricchezza. È il tema al centro della mostra “Borghi futuri. volti e storie di una piccola Italia capace di reinventarsi”, curata da Riccardo Bonacina, Lucio Brunelli, Luca Fiore e Giuseppe Frangi, e ospitata dal 45esimo Meeting per l’Amicizia tra i Popoli, a Rimini. Uno dei segni di questa nuova consapevolezza è il progetto “Attrattiva borghi” rientrato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La mostra attraverso un percorso multimediale racconta dieci casi in cui la rinascita vede protagonisti gli stessi residenti dei piccoli centri, in particolare giovani che non si rassegnano all’emigrazione ma provano a costruirsi un avvenire che valorizza la storia, i prodotti e la bellezza dei loro paesi.

