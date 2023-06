A Cuneo inaugura “Modulazioni”, il festival che porta la musica antica nei siti storici della città

Venerdì 9 giugno dalle ore 18, presso le sale del Museo Diocesano di Cuneo (contrada Mondovì, 15), con l’evento “Disinvolto e scomposto” percorso musicale diffuso curato dall’ensemble “I Disinvolti”, inaugura la seconda edizione del “Festival Modulazioni. Musica senza tempo”, prodotto e organizzato da Maestro Società Cooperativa di Cuneo con il patrocinio del Comune di Cuneo e il sostegno del Ministero della Cultura, Fondo Unico per lo Spettacolo e Fondazione CRC. Il festival porterà la musica antica nei siti storici della città di Cuneo con una ricca proposta pensata per tutte le fasce d’età e distribuita in quattro fine settimana a partire dal mese di giugno fino ad ottobre.

Per maggiori informazioni e per scoprire il programma completo di tutti gli appuntamenti è possibile consultare il sito Internet www.modulazioni.net, le pagine Fb (www.facebook.com/modulazioni.net) e Instagram (www.instagram.com/modulazioni) o scrivere a [email protected]. I biglietti per gli ingressi a pagamento sono disponibili sul portale ticket.it.