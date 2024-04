‘Librinfesta 2024’, 13-18 maggio ad Alessandria

Librinfesta, il festival di letteratura per ragazze e ragazzi di Alessandria, organizzato dall’associazione culturale “Il Contastorie” con la compartecipazione dell’Amministrazione Comunale di Alessandria, tornerà dal 13 a 18 maggio con l’edizione 2024, contando anche sul contributo di Fondazione CRT, Fondazione Social, Fondazione Banca Popolare di Novara e Guala Closures Group.

La manifestazione

Nata nel 2003, raggiunge l’importante traguardo delle 21 edizioni e avrà come soggetto “Di Tempo in Tempo” e come motto latino “Festina lente” (trad. “affrettatevi lentamente”), esortazione ad agire presto, ma con cautela.

Tale motto fu attribuito da Svetonio all’imperatore romano Augusto e fatto proprio dalla casata dei Medici.

La novità

Quest’anno è la location principale, ovvero il Chiostro di Santa Maria di Castello, con attività all’aperto e nelle sale interne. Poi la Biblioteca Civica ‘Francesca Calvo’ e alcune librerie e locali della città ospiteranno eventi speciali per le scuole e aperti al pubblico.

L’invito è quello partecipare e soffermarsi, recuperando quel tempo che la contemporaneità ci porta via. Prendersi tempo non significa perdere tempo, ma concedersi delle riflessioni e pianificare le azioni migliori: il tempo per leggere, per stare con gli altri, per coltivare le proprie passioni, per costruire ponti di solidarietà. Un tempo per ritrovare la nostra parte bambina, attraverso le storie lette e raccontate.

Paese ospite sarà la Svezia, rappresentata dall’autrice Cilla Jackert che incontrerà studenti, docenti e utenza libera in armonia con lo spirito di condivisione e scambio che da sempre anima Librinfesta.

Info

Programma completo e prenotazioni: www.librinfesta.org