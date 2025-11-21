Eventi Spettacoli Teatro

Teatro: domani sera a Monastero Bormida il musical “Chiudo gli occhi e penso a te”

Sabato 22 novembre – ore 21 – Teatro Comunale di Monastero Bormida (AT) – via Marconi 18
CHIUDO GLI OCCHI E PENSO A TE
Musical di e con Alberto Bottero – Direzione musicale Alberto Bottero – Testi Silvia Re, Alberto Bottero – Con Alberto Bottero, Fauzia Dolermo, Gianni Oliveri, Irene Perosino

Prosegue il ricco cartellone della stagione teatrale 2025/2026 di Teatro nelle Valli Bormida, che dopo il successo dei primi appuntamenti porta sul palco del Teatro Comunale di Monastero Bormida uno spettacolo musicale: “Chiudo gli occhi e penso a te”, un viaggio teatrale fatto di emozioni, memorie, ironia e musica dal vivo. Lo spettacolo – scritto da Silvia Re e Alberto Bottero e diretto musicalmente dallo stesso Bottero – intreccia parole, canzoni, piccole storie e momenti poetici, raccontando la complessità e la bellezza delle relazioni umane.

BIGLIETTI – Intero €15 – Ridotto €13
Prenotazioni: [email protected] – 389 0576711
Acquisto online: https://www.mailticket.it/evento/49671/chiudo-gli-occhi-e-penso-a-te

Teatro nelle Valli Bormida è una stagione teatrale realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito, con il Comune di Spigno Monferrato (AL), il Comune di Monastero Bormida (AT), il Comune di Cortemilia (CN) e con il sostegno di Banca di Asti. Teatro nelle Valli Bormida – ReteTeatri – [email protected] – +39 389 0576711
www.rete-teatri.it –  www.teatronellevalli.it

