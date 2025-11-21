Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Novi Ligure: domenica 23 novembre l’evento “Subacquea – Zero Barriere HSA”

DiRaimondo Bovone

Nov 21, 2025 , , , , , ,

Appuntamento per tutti domenica 23 novembre, alle 9:30 nella Piscina Aquarium (via F.lli Rosselli) a Novi Ligure, per un tuffo speciale nell’inclusione, con attività gratuite di immersione subacquea, snorkeling e nuoto, aperte a tutti fino alle 13, e a seguire il pranzo conviviale. 
Per i partecipanti, disabili e non, è un desiderio che si realizza: la voglia di esserci e di tuffarsi in acqua per scoprire un’attività affascinante come la subacquea.

L’iniziativa “Subacquea – Zero Barriere HSA” è attiva da diversi anni in Italia e all’estero. Da sempre fortemente inclusiva e solidale, piena di gioiosa partecipazione, fa conoscere le attività subacquee ai partecipanti, in una modalità nuova, divertente e ricreativa. Ogni partecipante può acquisire nuove abilità in un contesto lontano da qualsiasi forma di competizione, caratteristiche queste distintive degli eventi HSA. I disabili lasciano così a bordo vasca carrozzina e limitazioni varie, volando senza peso sott’acqua, una volta sottratti alla forza di gravità. 

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

