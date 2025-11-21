Novi Ligure: domenica 23 novembre l’evento “Subacquea – Zero Barriere HSA”

Appuntamento per tutti domenica 23 novembre, alle 9:30 nella Piscina Aquarium (via F.lli Rosselli) a Novi Ligure, per un tuffo speciale nell’inclusione, con attività gratuite di immersione subacquea, snorkeling e nuoto, aperte a tutti fino alle 13, e a seguire il pranzo conviviale.

Per i partecipanti, disabili e non, è un desiderio che si realizza: la voglia di esserci e di tuffarsi in acqua per scoprire un’attività affascinante come la subacquea.

L’iniziativa “Subacquea – Zero Barriere HSA” è attiva da diversi anni in Italia e all’estero. Da sempre fortemente inclusiva e solidale, piena di gioiosa partecipazione, fa conoscere le attività subacquee ai partecipanti, in una modalità nuova, divertente e ricreativa. Ogni partecipante può acquisire nuove abilità in un contesto lontano da qualsiasi forma di competizione, caratteristiche queste distintive degli eventi HSA. I disabili lasciano così a bordo vasca carrozzina e limitazioni varie, volando senza peso sott’acqua, una volta sottratti alla forza di gravità.