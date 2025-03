La ‘Guida Bibenda’ ha laureato con lode l’olio di Olivola. Premiazione il 22 marzo a Roma

L’azienda agricola “Oliviera” di Olivola di Anita Aquilino Casamento, associata CIA Alessandria-Asti, ha ottenuto 5 gocce su 5 con eccellenza dalla Guida Bibenda per l’olio extra vergine di oliva ‘Unico’. Non è la prima volta per la produttrice: negli anni scorsi aveva già ottenuto il riconoscimento Bibenda, ma questa volta arriva il punteggio pieno, di “5 gocce” su 5 con lode.

Si tratta di un riconoscimento di alta qualità promosso dalla pubblicazione che tratta gli oli di eccellenza e pubblica i migliori all’interno della guida annuale. A pochi mesi dal raccolto, e terminati i lavori di degustazione e trascrizione in Guida, le Aziende selezionate sono state avvisate e invitate il prossimo 22 marzo alla festa al Rome Cavalieri, a Roma, per la premiazione degli Oli Evo valutati con le 5 Gocce. Atteso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

LE PAROLE – Questo il commento di Anita Aquilino Casamento: «Mi sono dedicata pienamente per perfezionare tutte le fasi di produzione, dalla coltura delle piante alla scelta degli olivigni, dalla condizione dei terreni senza sostanze di sintesi, alla potatura, alla raccolta e al frantoio. Quest’ultimo è un elemento molto importante nel processo produttivo: è la componente essenziale per conservare tutte le qualità e le caratteristiche dell’olio: le sensazioni piccante, amaro e fruttato devono essere espresse al meglio».

L’azienda ‘Oliviera’ coltiva 2.500 piante di olivo (di cui 1.500 in conversione biologica, che sarà certificata a settembre 2025) e ‘Unico’ è una miscela che nasce delle varietà Leccino, Picholine, Maurino, Carolea, Coratina, Pendolino, Moraiolo, Carboncella, Taggiasca, Grignan, Biancheria, Leccio di Corno e Frantoio.