Teatro a Monastero Bormida: ‘La resa dei conti’, sabato 22 febbraio alle 21

LA RESA DEI CONTI – Quando il progresso minaccia la vita stessa

Sabato 22 febbraio 2025 – ore 21 – Teatro Comunale di Monastero Bormida (AT)

di e con Paolo La Farina e gli attori esordienti Ilaria Bongiovanni, Riccardo Caffa, Danila Solero

La stagione Teatro nelle Valli Bormida porta in scena “La Resa dei Conti”, uno spettacolo che non intende ricostruire una cronaca storica, ma esplorare il dramma umano e collettivo di chi si è trovato a combattere una battaglia tra progresso e diritto alla vita. Le tensioni sociali, economiche e ambientali che ne derivano sono al centro di una narrazione teatrale che interroga lo spettatore su un tema più che mai attuale: quando il benessere di pochi mette a rischio la salute di tutti, chi paga il prezzo più alto?

Per generazioni, la valle Bormida ha convissuto con una ferita profonda: la vicenda dell’ACNA di Cengio, una delle più drammatiche storie di inquinamento industriale in Italia. Un passato che non è solo memoria, ma monito e testimonianza di una lotta che continua.

Perché vederlo? Perché parla di noi: la valle Bormida ha vissuto sulla propria pelle ciò che altre realtà stanno ancora affrontando. Perché è una storia di umanità: al di là dei numeri e dei processi, c’è la vita delle persone, le loro scelte, le loro perdite. Perché il teatro è memoria attiva: uno strumento potente per non dimenticare e continuare a interrogarsi sul futuro.

La stagione Teatro nelle Valli Bormida è realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito e con il sostegno della Banca CR Asti.

