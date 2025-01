Servizio Civile Universale: 48 posti in Comune e negli Enti. Domande entro il 18 febbraio

Il Comune di Alessandria seleziona 48 ragazze e ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, per la realizzazione di sei progetti di Servizio civile Universale negli ambiti dell’educazione, della cultura, dell’ambiente, della fragilità e del protagonismo giovanile. Le operatrici e gli operatori volontari sono chiamati a svolgere il proprio servizio per 12 mesi, impegnati 25 ore a settimana, con un assegno mensile di 507,30 euro al mese. Le candidature devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ .

La scadenza è fissata alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025.

Maggiori dettagli sui i progetti e le indicazioni per poter partecipare sono consultabili al link: www.comune.alessandria.it/bando-servizio-civile-universale-2024

Per ulteriori informazioni: UFFICIO SERVIZIO CIVILE – CITTÀ DI ALESSANDRIA

Palazzo Cuttica – Via Gagliaudo n. 2 (interno cortile Conservatorio) – 15121 – Alessandria

tel. 0131-515784 / 0131-515786 / 0131-515771 / 0131-515756

[email protected]