‘Spigno Halloween Night’: domani, giovedì 31 ottobre, al Teatro Vasconi dalle ore 16

Ott 30, 2025 , , , , ,

L’iniziativa nasce dal desiderio dei più giovani della Pro Loco di mantenere vivo lo spirito di condivisione che ha animato Masca, offrendo un momento di allegria e leggerezza dopo giorni difficili per il territorio. Tutti sono invitati a partecipare… rigorosamente in maschera! 🎃


📅 Giovedì 31 ottobre 2025📍 Teatro Comunale Franco Vasconi – Spigno Monferrato (AL)🕓 Dalle ore 16.00 fino a tarda notte.

Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli, con truccabimbi e attività creative (merenda inclusa!) a cura di Matteo Hyde, seguiti dal tradizionale “Dolcetto o Scherzetto” per le vie del paese.
Dalle ore 22, il Teatro Vasconi si trasformerà in una vera e propria discoteca a tema, con il DJ Set di Stefano Cioncolini, che farà ballare mostri, vampiri e streghe fino a notte fonda tra musica commerciale, reggaeton e trap.

Non mancheranno i concorsi per il miglior costume:
👻 Per bambini, con premi per il costume più spaventoso, più originale e più divertente;
💀 Per adulti, con in palio una cena per due al Civico 41tre bottiglie di vino Traversa 1816 e una consumazione omaggio al bar della Pro Loco. I finalisti saranno scelti dai volontari e il pubblico decreterà il vincitore in diretta. Durante tutta la serata sarà attivo il servizio bar, gestito dai volontari della Pro Loco.


