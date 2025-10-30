‘Spigno Halloween Night’: domani, giovedì 31 ottobre, al Teatro Vasconi dalle ore 16

L’iniziativa nasce dal desiderio dei più giovani della Pro Loco di mantenere vivo lo spirito di condivisione che ha animato Masca, offrendo un momento di allegria e leggerezza dopo giorni difficili per il territorio. Tutti sono invitati a partecipare… rigorosamente in maschera!



Giovedì 31 ottobre 2025 – Teatro Comunale Franco Vasconi – Spigno Monferrato (AL) – Dalle ore 16.00 fino a tarda notte.

Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli, con truccabimbi e attività creative (merenda inclusa!) a cura di Matteo Hyde, seguiti dal tradizionale “Dolcetto o Scherzetto” per le vie del paese.

Dalle ore 22, il Teatro Vasconi si trasformerà in una vera e propria discoteca a tema, con il DJ Set di Stefano Cioncolini, che farà ballare mostri, vampiri e streghe fino a notte fonda tra musica commerciale, reggaeton e trap.

Non mancheranno i concorsi per il miglior costume:

Per bambini, con premi per il costume più spaventoso, più originale e più divertente;

Per adulti, con in palio una cena per due al Civico 41, tre bottiglie di vino Traversa 1816 e una consumazione omaggio al bar della Pro Loco. I finalisti saranno scelti dai volontari e il pubblico decreterà il vincitore in diretta. Durante tutta la serata sarà attivo il servizio bar, gestito dai volontari della Pro Loco.



