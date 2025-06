Solstizio d’estate, 21 giugno: giornata dello Yoga al centro ‘Galimberti’

L’evento dedicato al solstizio d’estate e alla giornata Internazionale dello Yoga, organizzato da “Shala Yoga Alessandria”, con la collaborazione dell’assessorato del Comune di Alessandria, avrà luogo presso il centro d’incontro Galimberti di via Pochettini 2, dalle ore 16 alle 21,30 di sabato 21 giugno. INGRESSO LIBERO.

Lo ‘Yoga Day’ è un appuntamento aperto a tutti, siano essi praticanti esperti ovvero principianti, ma anche semplici curiosi o ricercatori interiori: insomma, chiunque senta il desiderio di ritrovarsi in un cerchio di anime in cammino. Si sta avviando una nuova stagione, quella in cui la luce sconfigge le tenebre e per convenzione inizia l’Estate, in un giorno che si collega al tema della rinascita e di un nuovo inizio. Dal punto di vista astronomico è un momento significativo, quello in cui il Sole, lungo il Tropico del Cancro, a mezzogiorno raggiunge lo Zenith e i suoi raggi cadono perpendicolarmente sulla Terra, permettendo così il maggior numero di ore di luce.