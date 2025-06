Go-kart: il giovane Sammartano a Franciacorta per risalire in classifica

Lorenzo Sammartano affronta nel fine settimana il 4° round del Rotax Max Challenge (categoria Senior) difendendo come sempre i colori del team Mkc. Sul nastro d’asfalto bresciano, il giovane kartista alessandrino vuole recuperare il terreno perso nella trasferta di Cremona, anche se per un debuttante in categoria non è facile confrontarsi con piloti più esperti.

Lorenzo, però, cronometro alla mano, ha dimostrato di poter lottare ad armi pari con gli altri concorrenti: con un pizzico di fortuna in più, e qualche contatto in meno, i risultati potranno certamente arrivare. L’importante sarà essere veloci fin dalle prove, occupando le prime file dello schieramento, anziché trovarsi invischiato a centro gruppo.

foto Elia Carlino

La pista misura 1.300 metri e si distingue per tratti veloci e altri molto tecnici, ma soprattutto per le variazioni di pendenza che la distinguono dagli altri impianti. In proposito Lorenzo dice: “E’ un tracciato molto veloce dove contano tanto le scie e le performance motoristiche. So che non sarà facile, visto che ci saranno tanti avversari quotati, io però voglio risalire prendendo punti per scalare la classifica generale”. Dove, attualmente, Sammartano è 16° posto con 190 punti, con la ‘top-ten’ distante cinquantina di lunghezze.

foto Elia Carlino