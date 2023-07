Silent Party : La prima volta ad Arquata Scrivia

Prima volta ad Arquata Scrivia grazie alla Pro Loco Arquatese, alla Croce Verde ed al Comune per farvi fare 4 salti in piazza…..

Arquata Scrivia si prepara ad accogliere un evento musicale unico nel suo genere: il Silent Party del 22 luglio. Questa festa innovativa, che ha spopolato in tutto il mondo, offrirà ai partecipanti un’esperienza indimenticabile, in cui la musica e la danza si fonderanno in un ambiente sorprendentemente silenzioso. L’evento si terrà all’aperto, consentendo ai partecipanti di godere dell’incantevole atmosfera estiva mentre si immergono nella musica tramite le cuffie wireless.

Come funziona il Silent Party?

L’idea principale del Silent Party è semplice ma geniale: ogni partecipante riceverà un paio di cuffie personali, attraverso le quali potrà selezionare tra diversi canali audio preimpostati. Ogni canale trasmetterà un genere musicale diverso, dal pop all’hip-hop, dalla musica elettronica ai classici intramontabili. In questo modo, ognuno potrà scegliere la propria colonna sonora preferita e ballare al ritmo delle proprie canzoni preferite.

Non perdete l’opportunità di essere parte di questa festa unica nel suo genere. Arquata Scrivia vi aspetta per una serata di divertimento, musica e sorprese. Preparatevi a indossare le cuffie, a scendere in strada e a ballare nella magia del Silent Party.

PIAZZA SANTO BERTELLI, ARQUATA SCRIVIA (AL)

Info: [email protected] – [email protected]