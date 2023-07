Sagra delle Tagliatelle 2023 , Cremolino (AL)

Sagra delle Tagliatelle 2023

La proloco di Cremolino, in occasione della Festa Patronale N. S. del Carmine, organizza, nelle giornata del 14-15-16 Luglio, la sagra delle tagliatelle.

Si terrà al campo sportivo di Cremolino (AL) e saranno presenti vari stand gastronomici, primi fra tutti quelli delle tagliatelle, da degustare con vari sughi come quello ai funghi, quello di lepre, di erbe aromatiche o ragù. A seguire altri stand con piatti a base di carne e, per non farsi mancare nulla, anche dolci tipici piemontesi : bunet, torta alle nocciole, crostate e tanto altro…

Ovviamente per gli amici amanti del vino non mancherà il dissetarsi con un bel bicchiere di vino Dolcetto di Ovada, direttamente dalle mani dei produttori locali.

Per rendere l’atmosfera ancora più affascinante, tutta la sagra sarà accompagnata da musica e serate danzanti, divertimento e tanta festa.

Cremolino (AL) , Campo Sportivo

Per info : [email protected]