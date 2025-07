Il Giro d’Italia d’Epoca ha fatto tappa a Castellanìa Coppi. Più di 200 i partecipanti

Giunta alla sua XII edizione, LaMITICA Ciclostorica è scesa in strada domenica scorsa, 29 giugno, nonostante il grande caldo, come tappa del Giro d’Italia d’Epoca. La Ciclostorica attraversa le terre dei Campionissimi ed attrae appassionati da ogni dove, comprese Inghilterra, Francia Svizzera, Brasile e Uruguay. Raggiungere Castellanìa Coppi nell’ultimo fine settimana di giugno è diventato ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di ciclo raduni vintage.

Grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale Idee in Fuga che opera nelle Carceri di Alessandria, ed al loro progetto Fuga di Sapori, che rappresenta uno strumento di solidarietà rivolto al reinserimento dei carcerati, è stato allestito un menù dedicato interamente a LaMITICA, creato con i prodotti tipici delle Terre Derthona Gavi, con il prezioso supporto della Nuova Pro Loco San Alosio, di Terre Derthona e del Consorzio Tutela Vini dei Colli Tortonesi. Trovarsi a tavola con inglesi, brasiliani, uruguaiani, svizzeri ed italiani, accanto a Faustino Coppi e alla figlia Giulia, sulla strada principale del paese, proprio di fronte a Casa Coppi, ha creato un’atmosfera unica e irripetibile.

Il villaggio di partenza si è animato di fronte al memoriale dei fratelli Coppi, con in testa alla carovana, dopo il via, le biciclette anni ’20 e ‘30 dette ‘giroruota’, poiché prive di rapporti o cambi. I Colli di Coppi, nella loro magnifica cromia, si sono srotolati sotto le ruote di più di 200 iscritti. Costa Vescovato, Villaromagnano salutati dal raduno di Vespe d’Epoca, Tortona e poi la prima sosta a Volpedo, con il mitico ristoro curato dalla Cooperativa Frutta.

Poi il rientro a Tortona sui 3 percorsi de LaMITICA: 55 km direttamente verso Castellania Coppi, 85km e l’Hors Catégorie di 100 km, attraverso il Parco dello Scrivia in direzione Pozzolo Formigaro. Poi, al termine, l’ormai classico Agnolotto Party a base di agnolotti, roast-beef, verdure pastellate, crostata di frutta e birra ha fatto da premessa alle premiazioni.

CREDITI – LaMITICA è un evento patrocinato da Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Alexala, Touring Club, FIAB ITALIA, e dai Comuni attraversati dall’evento. Organizzato con il contributo di Città di Tortona, Fondazione CRTortona, Fondazione CRAL, IPOCAFFE e SIMECOM.

Particolari ringraziamenti inoltre vanno a Ciclomania Voghera, Pella Sportswear, Saldema, Fermento HUB, Fuga di Sapori, La Bollina, FESTINA Orologi, Corte Di Rivalta-TOMATO Farm, Associazione Albergatori e Ristoratori Val Borbera e Spinti, Cooperativa Volpedo Frutta e Associazione Pellizza da Volpedo Onlus, Pro Loco di Villalvernia, Pro Loco di Sant’Agata Fossili e Pro Loco di Costa Vescovato per l’organizzazione e l’allestimento dei ristori nei rispettivi comuni; e ancora Nuova Pro Loco San Alosio, L’Amico Forno, Associazione Fausto e Serse Coppi a Castellania, Cantina di Tortona, Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi, Terre Derthona, Lyons Club Castellania Coppi.