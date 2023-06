La Pro Loco di Castelnuovo Don Bosco organizza l’edizione 2023 della Sagra della Salsiccia.

L’evento si terrà in Piazza Italia, e offrirà il loro noto stand gastronomico dove sarà possibile, a partire dalle 19.30, gustare la salsiccia in diverse forme e cotture. La serata verrà poi animata anche da band e djset che si esibiranno con musica dal vivo creando un atmosfera imperdibile per gli amanti della cucina e della musica.

Castelnuovo Don Bosco (AT)

Info: [email protected]