Il Gruppo ASTM ha reso noto di aver sottoscritto con il Gruppo Autostrade per l’Italia (Aspi) un accordo per l’acquisizione delle partecipazioni in Tangenziali esterne di Milano spa (TEM) e Tangenziale esterna spa (TE), esercitando il porprio diritto di prelazione sulla quota del 10.2% detenuta sa Impresa Pizzarotti & C. spa in TE.

Il Gruppo ASTM acquisirà così il controllo della concessionaria autostradale, arrivando a detenere (in caso di mancato esercizio della prelazione da parte degli altri soci) il 77,45% di TEM e, direttamente ed indirettamente, il 73,83% di TE.

L’affare

Il corrispettivo complessivo per l’acquisto delle partecipazioni è pari a 140 milioni di euro per la partecipazione detenuta da ASPI e del relativo credito da finanziamento soci, e circa 89 milioni di euro per la partecipazione di Pizzarotti ed il relativo finanziamento soci.

Le parole

Così Umberto Tosoni, Amministratore Delegato di ASTM: “Tangenziale Esterna è un asset strategico per il Gruppo ASTM, collocata nel cuore dell’area metropolitana di Milano e della regione Lombardia, una delle zone più industrializzate e ricche d’Europa. L’acquisizione del controllo di Tangenziale Esterna, infrastruttura che il Gruppo conosce molto bene sin dalla fase di costruzione, consente di rafforzare il nostro ruolo e la nostra presenza in questo territorio e risponde alla volontà di diventare sempre più il punto di riferimento del sistema della mobilità regionale, garantendo al contempo stabilità nella governance societaria”.