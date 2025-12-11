Ricerca e suspense, a Casale Monferrato la cena con delitto è solidale. Domani alle 20 al centro ‘Buzzi’

Nuova iniziativa per sostenere la ricerca del DAIRI sulle patologie amianto-correlate.

Una cena avvolta nel mistero, tra colpi di scena e buon cibo, per sostenere la ricerca sanitaria del DAIRI, diretto da Antonio Maconi, con sede all’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.

È in programma venerdì 12 dicembre alle ore 20, presso il Centro Incontro Fondazione Maurizio Buzzi di Casale Monferrato, organizzata a favore di Solidal per la Ricerca.

L’iniziativa, che coniuga intrattenimento e solidarietà, prevede una coinvolgente rappresentazione teatrale in stile giallo a cura della compagnia “I Ribaltati”, accompagnata da un menù della tradizione piemontese: affettati misti, flan di peperoni con salsa di parmigiano, friciulin, agnolotti al sugo d’arrosto, tiramisù, vino, acqua e caffé.

Il costo della serata è di 35 euro, con parte del ricavato che sarà devoluto a Solidal per la Ricerca, a sostegno della ricerca sulle patologie amianto-correlate condotte dalla sede casalese del DAIRI, attraverso il Centro Regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto, il cui direttore è Marinella Bertolotti.

INFO – Per prenotare chiamare il 342-025 8852 (Grazia).