IN EVIDENZA

Benifei “Parlamento Ue respinga proposta Commissione su risorse coesione”

Di

Dic 11, 2025


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “È molto importante che il Parlamento europeo lavori a stretto contatto con gli amministratori locali, affinché respinga la proposta sbagliata della Commissione europea di centralizzare le risorse attorno ai governi europei e ridurre l’autonomia dei territori”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Partito Democratico Brando Benifei, a margine dell’evento “L’Europa per i territori. Bilancio, PNRR, e coesione: fermiamo le scelte dei nazionalismi”. La critica è mossa verso il quadro finanziario pluriennale che, accorpando in un fondo unico e indistinto le risorse di agricoltura e coesione, andrebbe a penalizzerebbe i territori a livello locale. “Ci opponiamo a questa strada sbagliata, e faremo proposte diverse – conclude Benifei -, per un’Europa con un bilancio adeguato e che sia pronta alle prossime sfide: della coesione, del sostegno ai territori e dell’impegno per un ambiente sano e un’agricoltura sostenibile”.

xf4/sat/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Salis “Preoccupati per il futuro del Pnrr e del bilancio Ue”

Dic 11, 2025
IN EVIDENZA

Arrigoni “Proseguire su percorso di transizione energetica in modo pragmatico”

Dic 11, 2025
IN EVIDENZA

La Russa riceve in Senato il presidente del Parlamento ucraino

Dic 11, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, la Banca Mondiale alza le stime di crescita per il 2025

Dic 11, 2025
TOP NEWS

Trieste celebra Nino Benvenuti ai Campionati italiani Assoluti Elite 2025

Dic 11, 2025
IN EVIDENZA

Salis “Preoccupati per il futuro del Pnrr e del bilancio Ue”

Dic 11, 2025
IN EVIDENZA

Benifei “Parlamento Ue respinga proposta Commissione su risorse coesione”

Dic 11, 2025