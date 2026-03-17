Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Quartiere Cristo: sabato 21 torna il ‘Mercatino Vintage’ al centro Dea, dalle 8 alle 13

DiRaimondo Bovone

Mar 17, 2026 , , , ,

L’Associazione Alessandria Sud con il supporto di alcuni organizzatori di mercatini sta preparando una nuova Edizione dell’evento VINTAGE aperto a tutti che partirà il 21 marzo presso l’area del Centro Dea, dalle 8 alle 13. IL MERCATINO DEI VINTAGE si chiamerà cosi’, aperto a tutti punta a coinvolgere tanti espositori con antiquariato, oggetti della memoria e curiosità del passato, abbigliamento e accessori vintage.

L’idea di piccoli antiquari e collezionisti che espongono complementi d’arredo di modernariato, vinili, giocattoli antichi, profumi da collezione, oggetti non più utilizzati, coinvolge tutto il quartiere, realizzando un nuovo appuntamento per ridare vita ad abiti, accessori e oggetti unici, promuovendo la sostenibilità. INFO – 370-1128366 – [email protected]

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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