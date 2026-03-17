Quartiere Cristo: sabato 21 torna il ‘Mercatino Vintage’ al centro Dea, dalle 8 alle 13

L’Associazione Alessandria Sud con il supporto di alcuni organizzatori di mercatini sta preparando una nuova Edizione dell’evento VINTAGE aperto a tutti che partirà il 21 marzo presso l’area del Centro Dea, dalle 8 alle 13. IL MERCATINO DEI VINTAGE si chiamerà cosi’, aperto a tutti punta a coinvolgere tanti espositori con antiquariato, oggetti della memoria e curiosità del passato, abbigliamento e accessori vintage.

L’idea di piccoli antiquari e collezionisti che espongono complementi d’arredo di modernariato, vinili, giocattoli antichi, profumi da collezione, oggetti non più utilizzati, coinvolge tutto il quartiere, realizzando un nuovo appuntamento per ridare vita ad abiti, accessori e oggetti unici, promuovendo la sostenibilità. INFO – 370-1128366 – [email protected]