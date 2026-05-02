Attualità Economia IN EVIDENZA

La Regione Piemonte stanzia 14,15 milioni € per prevenzione e riciclo dei rifiuti

DiRaimondo Bovone

Mag 2, 2026 , , , ,

La Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Marnati, ha approvato due importanti misure nel quadro del Programma del Fesr, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 2021-2027, destinate a promuovere la transizione verso un’economia circolare e l’efficientamento delle risorse. Le risorse complessive ammontano a 14.150.000 euro, interamente dedicate a interventi proposti da soggetti pubblici. Le misure, rientranti nella Priorità II “Transizione ecologica e resilienza” e specificamente nell’Obiettivo specifico RSO2.6, sono state definite con l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti, promuovendo la simbiosi industriale e migliorando le tecnologie di riciclaggio.

I beneficiari sono i Consorzi di Area Vasta, i Comuni, le Unioni di Comuni, la Città Metropolitana di Torino, le Province piemontesi, la ASL, gli ospedali pubblici e le Università pubbliche. L’agevolazione concessa con contributo a fondo perduto, prevede costi ammissibili non inferiori a 50.000 euro e non superiore a 1.000.000. L’importo totale di 14.150.000 euro è coperto con ripartizione triennale 2026-2028 con il 40% a carico del Fesr; il 42% a carico dello Stato ed il 18% a carico del bilancio regionale.

LE PAROLE – Così l’assessore Marnati: «Il Piemonte conferma il proprio impegno concreto verso la transizione ecologica. Queste risorse sono fondamentali per dotare la pubblica amministrazione e gli enti gestori di strumenti innovativi nella riduzione dei rifiuti e nel riciclo. Investire sull’economia circolare significa non solo ridurre l’impatto ambientale, ma anche creare nuove opportunità di sviluppo e occupazione nel territorio».

L’assessore Matteo Marnati

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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