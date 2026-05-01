Musica: Domenico Di Puorto ha pubblicato ‘L’Oro Ai Falsi’, nuovo singolo tra guerra e verità

È disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Domenico Di Puorto, intitolato “L’Oro Ai Falsi”, un brano intenso e profondamente attuale che affronta le contraddizioni della società attuale. Ascolta “L’Oro Ai Falsi” su Spotify: https://open.spotify.com/7DINRrbZDfYpxnzXYB5IZm

“L’Oro Ai Falsi” racconta un mondo difficile e ingiusto, dove le regole vengono spesso sovvertite e l’apparenza finisce per avere più valore dei veri ideali. Il brano dà voce a chi si sente invisibile e tradito, costretto a confrontarsi ogni giorno con falsità, indifferenza e conflitti interiori. Ma allo stesso tempo lancia un messaggio di reazione e speranza, invitando a uscire dall’oscurità per ritrovare autenticità, amore e verità. VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=7TPaiqeu_ko

LE PAROLE DELL’ARTISTA – «È strano… viviamo circondati da luce, eppure ci sentiamo invisibili. Corriamo dietro a maschere, trofei, un’idea di felicità che non ci appartiene… e nel frattempo perdiamo pezzi di noi. C’è sempre un’altra guerra… fuori e dentro di noi. Continuiamo a dare l’oro ai falsi, a premiare chi indossa meglio una maschera… mentre la verità resta in silenzio. Forse è arrivato il momento di fermarci, guardarci senza paura… e dire basta. Non per rabbia, ma per salvarci. Insieme».

BIOGRAFIA – Domenico Di Puorto nacque nel 1999 a Sassuolo e, seguendo le orme del nonno, sviluppò fin da subito una forte passione per la musica, iniziando a scrivere e comporre i propri brani. Dal 2021 avviò il percorso come autore, collaborando con professionisti affermati del panorama musicale italiano, tra cui Andrea Girolamo Gallo e Gianni Salvatori. Nel 2022 aprì il concerto di Joe Bastianich in occasione del Grape Festival. L’anno successivo calcò palchi di rilievo aprendo importanti eventi live, tra cui il Green Valley Pop Fest. Attraverso la sua musica, Domenico Di Puorto porta avanti un percorso artistico personale e autentico, caratterizzato da una forte attenzione ai temi contemporanei e da una scrittura diretta ed emotiva.

CREDITI DEL BRANO – Scritto dallo stesso Domenico Di Puorto, in collaborazione con Andrea Girolamo Gallo, autore per grandi nomi della musica italiana come Mina e Adriano Celentano, il singolo si avvale della produzione di Gianni Salvatori, storico produttore di artisti del calibro di Laura Pausini, Raf, Marco Masini, Umberto Tozzi e Ivana Spagna. Il brano è pubblicato da Fry Music Records e distribuito da Virgin Music Group.

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