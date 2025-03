Quartiere Cristo, festa a misura di bambini domenica 30 marzo

Domenica prossima, 30 marzo, il Quartiere vuole premiare tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Sibilla Aleramo” per il grande lavoro dedicato al carnevale della Città. Una grande festa che partirà dalle 14,30 nel cortile del centro Don Bosco (corso Acqui 398) con ingresso libero. Baby dance, animazioni, attrazioni, giochi, merenda con gli animatori della Don Bosco. Non mancherà il trucca-bimbi con i volontari della Croce Rossa. Un momento di festa per tutti i bambini grazie all’impegno dell’Associazione dei Commercianti del Cristo e dell’Associazione Alessandria Sud che consegneranno una pergamena di ringraziamento all’istituto.

Alle ore 15,30 la consegna del premio da parte delle associazioni commercianti e sud alla dirigente dell’istituto dott.ssa Antonella Talenti, alle docenti e agli alunni.

LE PAROLE – Così il presidente dei commercianti, Enzo Cirimele: “Le scuole del quartiere sono un punto di riferimento per tutti, con oltre 2.000 alunni, le famiglie, i docenti, il personale, tutti impegnati nella vita quotidiana e nelle tante iniziative per promuovere il territorio. Li ringraziamo tutti per ciò che fanno, compresi i Salesiani della Don Bosco per la collaborazione”.