Alessandria: gli ultimi appuntamenti dell’anno con la Pro Loco Lisòndria 1168

Quarta e penultima tappa della rassegna ‘Pro Loco in Tour di Alessandria’, organizzato dalla Pro Loco Lisòndria 1168. Il gruppo teatranti “I Lisandren” (Monica Bogliolo, Lorenzo Del Monte, Alessio Garbarino, Ezia Zulfarino, Alberto Carughi, Cristina Saracano, Gianni Cestino) vi aspetta per raccontarvi un periodo storico più vicino a noi. Il 1800, in particolare, con la storia di un amore… devastante: quello di Napoleone con la sua Rosina. L’appuntamento è per domani, giovedì 4 dicembre, alle 20.45, presso il Museo Etnografico della Gambarina ad Alessandria.
VENERDI’ 5 DICEMBRE – Il Coro Alpini Valtanaro terrà un concerto, alle ore 21, nella Chiesa Parrocchiale Santa Maria del Carmine, in via dei Guasco, come conclusione della Rassegna “Note degne di Nota”. Organizzato in collaborazione con la neo nata Pro Loco Lisóndria 1168, sarà l’occasione per intonare i primi Canti natalizi della stagione.
