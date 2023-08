‘Welfare Aziendale’: bando regionale da 3.5 milioni per servizi alla prima infanzia in ASL e Ospedali

Via al bando da 3,5 milioni di euro per l’attivazione di servizi per la prima infanzia nelle Aziende Sanitarie Locali, nelle Aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, in forma singola o associata.

Progetti, idee, soluzioni innovative che diventano fatti concreti. La proposta, lanciata mesi fa dall’assessore regionale alla Famiglia, Chiara Caucino, è diventata realtà: la Regione Piemonte ha pubblicato infatti un bando per l’attivazione di servizi per la prima infanzia nel Sistema Sanitario Piemontese.

L’iniziativa, rivolta ad ASL, Ospedali e Ospedali Universitari, in forma singola o associata, mira a sostenere l’attivazione di servizi dedicati a quella fascia d’età, offrendo un prezioso supporto di ‘Welfare Aziendale’ ai lavoratori delle aziende coinvolte.

L’intervento

Finanzia l’apertura e il mantenimento di uno o più servizi educativi per l’infanzia tra nidi d’infanzia, Micro nidi e Centri di custodia oraria (baby parking) e Spazi gioco, senza dimenticare le ludoteche. I servizi dovranno essere erogati presso locali all’interno delle strutture o comunque in spazi di appartenenza ai soggetti beneficiari. Per servizi per la prima infanzia di carattere aziendale si intendono le strutture attivate presso i luoghi di lavoro o nelle loro vicinanze che destinino ai figli dei dipendenti o collaboratori (a vario titolo) delle aziende coinvolte nella realizzazione, una quota di posti superiore al 50%.

Le risorse messe a disposizione ammontano a 3,5 milioni di euro. Ciascuna domanda può ottenere un finanziamento che varia da 200.000 euro a 250.000 euro, consentendo alle aziende di sviluppare progetti adeguati alle proprie esigenze e alla dimensione dell’utenza.

Le Aziende interessate a partecipare dovranno presentare la domanda con l’invio di una PEC entro e non oltre il 9 ottobre 2023.

Dettagli del Bando e modulo di domanda disponibili all’indirizzo web https://bandi.regione. piemonte.it/contributi- finanziamenti/attivazione-servizi-prima-infanzia-nel- sistema-sanitario-piemontese.

Per dubbi o chiarimenti contattare l’indirizzo e-mail: pariopportunita-fse@regione. piemonte.it