Anas, Gemme “In Sicilia 12 miliardi di investimenti”

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – “Quest’opera si inquadra in un investimento globale in Sicilia che è pari a circa 12 miliardi. Questa è un’opera che, in particolare, è costata 845 milioni e ha avuto una trafila lunga per arrivare al suo completamento. Ma adesso con il viadotto San Giuliano abbiamo dato una grande risposta, soprattutto alla cittadinanza”. Così l’ad di Anas, Claudio Andrea Gemme, a margine dell’inaugurazione del ponte ad arco San Giuliano lungo la nuova strada statale 640 “Degli Scrittori” in provincia di Caltanissetta.

(ITALPRESS).