Quartiere Cristo: continua l’installazione di telecamere per la sicurezza

Il Quartiere Cristo di Alessandria prosegue nel progetto sicurezza attraverso “Adotta una telecamera”, promosso dal Comune. In pochi giorni sono state installate le prime telecamere nella zona oggetto di maggiori segnalazioni dei cittadini. Prima in via Bonardi, poi nel Piazzale vicino all’hotel Royal.

LE PAROLE – Spiegano i 2 presidente Enzo Cirimele (Commercianti) e Alessandro Borgoglio (Sud): “Abbiamo voluto dare un segnale forte, investendo nostri fondi per la posa di telecamere collegate alle Forze dell’Ordine. Stiamo lavorando con l’Amministrazione Comunale per installare altre telecamere e saranno importanti i contributi delle aziende del territorio. Nei prossimi giorni proseguiremo con 3 telecamere su piazza Ceriana e zona Poste, poi piazze Pertini, Campora, Aeronautica, piazzali dei supermercati (dove si sono registrate truffe). Sempre in questi giorni sarà donata un’infrastruttura dalla SECURITYDIRECT (azienda che sta investendo sul progetto) che ringraziamo per la collaborazione. Ci vorrà del tempo, ma vogliamo avere un quartiere sicuro. Le telecamere non risolveranno tutti i problemi, ma saranno importanti per ottenere risultati concreti. Stiamo lavorando per un progetto che tutti vogliamo, invitiamo le aziende a sostenerci. Noi non ci fermiamo”.