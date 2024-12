Nova Coop premia con borse di studio i figli di 110 dipendenti: 5 sono alessandrini

Per il 10° anno Nova Coop ha voluto premiare i figli dei propri dipendenti per i risultati raggiunti nell’ambito del percorso di scuola secondaria superiore o universitario. Sono 110 i riconoscimenti assegnati la scorsa settimana a Vercelli per un valore complessivo di 50.000 euro, divisi fra 80 borse di studio da 400 euro l’una per le scuole secondarie e 30 borse di studio da 600 euro l’una agli universitari. Fra i premiati ci sono 5 alessandrini: si tratta di CLARA LOSPENNATO (Alessandria, Liceo linguistico Umberto Eco), ELETTRA SPARACINO (Casale Monferrato, Liceo scientifico Cesare Balbo), SEYNABU SOPHIA DIOUM (Casale Monferrato, Liceo linguistico Lanza), PAOLO GUASCO (Alessandria, Liceo Scientifico Galileo Galilei) e ALBERTO CACCIATORE, studente universitario di Tortona iscritto alla Facoltà di Matematica di Pavia.

L’assegnazione delle borse di studio è una delle azioni che il piano di welfare aziendale “Noi NovaCoop” dedica ai temi dell’assistenza, dell’istruzione e della formazione dei figli dei dipendenti, con l’obiettivo di semplificare la vita dei propri collaboratori, offrendo risposte ai loro principali bisogni. Nel corso dell’anno Nova Coop ha messo a disposizione contributi economici spendibili in servizi educativi, baby-sitting, aiuto compiti e aiuto allo studio. In più l’azienda eroga un contributo ai dipendenti neo-genitori come Bonus Asilo Nido e prevede prestiti agevolati per l’acquisto di libri scolastici.

All’evento hanno preso parte Marco Gasparini, vicepresidente Area Core Business Nova Coop, Maura Sammartino, direttore Risorse Umane Nova Coop e Matteo Canato, responsabile Selezione, Formazione, Comunicazione Interna e Welfare Nova Coop.