Zanzare ridotte del 75%, il Comune di Alessandria prosegue negli interventi di contenimento

Nei giorni scorsi è stata effettuata una serie di interventi straordinari a cura di IPLA S.p.A., a Valmadonna e a Valle San Bartolomeo, per il contenimento delle zanzare. Attraverso azioni mirate, già portate avanti negli scorsi mesi, definendo sul territorio percorsi e punti strategici dove agire, è stato osservato a Valmadonna un importante calo della presenza delle zanzare: da circa 1.830 esemplari si è passati a 502, con una riduzione di quasi il 75%.

Sulla base di questi risultati si è deciso di procedere con un’ulteriore serie di interventi mirati, allo scopo di abbassare ulteriormente la densità della popolazione delle zanzare, in zone come l’argine del fiume, la zona del cimitero, e l’area attorno all’aeroporto, quest’ultima già oggetto di due interventi.

