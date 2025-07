L’Ospedale di Alessandria partecipa al Barometro 2025: la dr.ssa Dacquino nel board scientifico

Misurare il coinvolgimento attivo dei cittadini nei percorsi di cura: è questo l’obiettivo del Barometro del Patient Engagement 2025, la 2^ edizione dell’indagine nazionale promossa da Helaglobe, che si occupa di strategie di coinvolgimento nel settore salute, con l’obiettivo di raccogliere la voce di pazienti e cittadini per restituire un quadro aggiornato delle criticità e dei punti di forza del Servizio Sanitario.

È possibile partecipare al sondaggio a questo link: https://it.surveymonkey.com/r/barometro2025.

La dr.ssa Maria Teresa Dacquino

Dopo il successo del 2024, che ha coinvolto oltre 3.000 cittadini italiani rivelando come il 20% non riceva inviti a screening e l’87% non venga mai interpellato sulla qualità dei servizi, l’indagine 2025 punta a un’analisi ancora più capillare e aggiornata. Tra le novità di quest’anno c’è il coinvolgimento diretto di medici, infermieri, farmacisti e di tutti i professionisti sanitari che ogni giorno interagiscono con i cittadini. Nel board scientifico nazionale figura anche la dr.ssa Mariateresa Dacquino, Responsabile della SSD Formazione, Comunicazione, Fundraising e Processi Amministrativi del DAIRI (Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione) e Direttrice del Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities DAIRI dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

Il coinvolgimento dei pazienti e il dialogo con la cittadinanza sono infatti dimensioni fondamentali di un ospedale sempre più ‘medical humanities oriented’, come quello di Alessandria, che metta al centro la persona in tutti i suoi aspetti. L’adesione al Barometro si inserisce inoltre pienamente nel percorso già avviato dall’Azienda con il tavolo sull’emancipazione del paziente, che coinvolge le associazioni di pazienti e altri stakeholder territoriali per co-progettare servizi e percorsi di cura più vicini ai reali bisogni.