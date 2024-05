Croce Verde Alessandria presenta, venerdì 10 maggio, 2 nuove E-bike per il soccorso

Venerdì 10 maggio alle 18.30 , presso la sede di via Boves 5, l’ Anpas Croce Verde di Alessandria presenterà il progetto “Alessandria ciclo assistita” , realizzato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino con il patrocinio delle amministrazioni provinciali e comunali di Alessandria.

Il progetto

Consiste nel servizio di presidio sanitario del territorio a bordo di 2 biciclette a pedalata assistita da parte dei volontari della Croce Verde Alessandria in occasione di eventi, manifestazioni sportive, fiere, raduni, mercati o di qualsiasi altra iniziativa che potenzialmente crei affollamento di persone. In questi casi le e-bike consentiranno ai soccorritori di spostarsi agilmente tra la folla, riducendo i tempi di arrivo sul posto, con la dotazione necessaria per permettere un primo intervento di soccorso sanitario.

Le parole

Spiega Antonella Gilardengo, presidente della Croce Verde Alessandria: “Alessandria ciclo assistita” è un progetto di pattugliamento del territorio finalizzato a prestare un primo soccorso da parte di operatori, in possesso delle necessarie abilitazioni previste dagli standard formativi regionali, che si muoveranno nel contesto urbano con 2 e-bike equipaggiate di defibrillatore e borse sanitarie e che saranno in grado di comunicare tempestivamente, se necessario, con il sistema sanitario di emergenza territoriale 118. Il servizio erogato sarà completamente gratuito e contribuirà a rendere la città più sicura in quanto il tempo, fattore fondamentale nella riuscita delle operazioni di soccorso, e l’adeguata preparazione del personale impiegato, possono salvare una vita”.

Croce Verde Alessandria

Associata Anpas, nell’ultimo anno con 152 volontari (63 donne) e 17 dipendenti ha effettuato oltre 23.000 servizi, divisi fra emergenza urgenza 118, trasporti inter-ospedalieri, servizi in emergenza neonatale, trasporti per Asl (dializzati, assistenza domiciliare e pazienti oncologici), dimissioni da e per case di riposo e accompagnamenti per terapie, assistenze sportive e a eventi con una percorrenza di circa 475.000 km.