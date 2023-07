Musica: ecco “Formentera”, nuovo singolo dell’artista sassolese Domenico Di Puorto

Formentera è il nuovo singolo dell’artista sassolese Domenico Di Puorto, un brano sensual con sonorità latin pop in cui la timida indecisione di una ragazza e la giovane passionalità di un ragazzo si incontrano in una serata eccezionale, a ritmo di sguardi e musica coinvolgente nella caliente isola spagnola.

Il brano è stato scritto da Domenico Di Puorto stesso, mentre la produzione artistica ed esecutiva è diretta dal maestro Gianni Salvatori, noto arrangiatore che vanta tra le sue produzioni brani come “La Solitudine” di Laura Pausini ed altri artisti di fama nazionale.

Domenico Di Puorto, classe 1999, nasce a Sassuolo (MO) e segue la passione del nonno, iniziando sin da piccolo a muovere i primi passi nel mondo della musica.

Suona la chitarra da autodidatta e comincia a scrivere da subito le sue prime canzoni.

Pubblica vari singoli e partecipa a vari concorsi e casting canori come Area Sanremo, Amici e X Factor.

Nel 2019 è finalista del concorso “Controfestival di Castellone”, in giuria Roberto Rossi (Sony), Davide Simonetta e Carlo Palmas.

Dal 2020 collabora alla scrittura di brani per altri artisti in autonomia e in collaborazione con altri autori come Andrea Gallo (Mina, Celentano,…), Sam Lover (GionnyScandal,…), Marco Baroni (Nek, Alessio Bernabei,…) e Daniele Piovani (Viameda edizioni di Eros Ramazzotti).

Collabora alla produzione dei suoi brani con Gianni Salvatori (Laura Pausini, Marco Masini, Raf, Tozzi,…). Quelli che hanno riscosso maggiore successo sono “Noi”, “Tutto è perfetto”, “Ad un millimetro da te” e “Bolle di Sapone”.

Nel 2022 apre il concerto di Joe Bastianich. Attualmente sono in lavorazione nuovi inediti, in vista della pubblicazione di un album.

INSTAGRAM: @domenicodipuorto

FACEBOOK: @domenicodipuortoofficial

SPOTIFY: Domenico Di Puorto

YOUTUBE: Domenico Di Puorto

WEBSITE: www.domenicodipuorto.it