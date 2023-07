Dalle rotte artiche alla Val Borbera, un regista di Milano ha proiettato dal tetto del suo camper un Raggio di Luce, in località Roncoli (AL).

LA MISSIONE – Il Raggio di Luce è un silenzioso messaggio di fratellanza e unificazione che abbraccia tutti i popoli, un segnale di pace per elevare i sentimenti dell’umanità in una sola, congiunta direzione: la volta celeste. Paolo Goglio, regista di Milano, è partito lo scorso anno da Capo Nord, estremo settentrionale del continente Europa, proiettando questo suggestivo messaggio visivo tra la luna e le stelle in Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Svizzera, Austria e Francia.

LA TAPPA IN VAL BORBERA – Al rientro in Italia, il regista camperista si è quindi diretto a Roncoli, in Val Borbera (AL), dove ha elevato al cielo il Raggio di Luce insieme agli abitanti di questa splendida comunità residente nel piccolo borgo medievale. Per l’occasione ha realizzato un documentario sulla vita di questa frazione medievale immersa nei boschi e sulle bellezze del territorio alessandrino.

L’IMPRESA – “Ho iniziato il mio cammino europeo da Capo Passero, estremo sud dell’Italia, per giungere a Capo Nord, poi nel 2023 – racconta Paolo Goglio – ho ripreso le rotte artiche e sono giunto in Finlandia, dove ho portato questo messaggio universale di pace ai confini della Russia. Ho avuto un incidente che mi ha costretto ad abbandonare il camper, rientrando a piedi nell’inferno di ghiaccio Lapponico. Una lunga Odissea in cui mi sono affidato a quella stessa forza interiore che evocavo nel cielo”.

L’EQUIPAGGIO – Il camper del regista, chiamato “Gianna” in omaggio ai suoi genitori, è stato rimpatriato con una bisarca del soccorso stradale internazionale, riparato da un’officina italiana e riassettato per la attuale ripartenza. Il Raggio di Luce è generato da un potente proiettore che si sviluppa dal tetto, solcando le oscurità come se fosse un ponte di luce che collega la terra al cielo.

Con Paolo Goglio viaggia il fedelissimo cane pastore Leone. Il viaggio continua in altre regioni del Nord Italia, per condividere il suo messaggio di pace e unificazione. Il diario di bordo è interamente pubblicato sul canale dedicato Youtube. I comuni, enti o associazioni che desiderano ospitare questo evento, possono contattare direttamente l’autore.

CONTATTI – Paolo Goglio – [email protected]

www.amoreconilmondo.com