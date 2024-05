Banca di Asti, Città di Asti e Scuola del Fumetto: sinergie al servizio dell’ambiente

Banca di Asti è da sempre al servizio delle persone e del territorio, promuovendo iniziative di riqualificazione e coltivando una particolare attenzione ai temi legati alla sostenibilità. La più recente iniziativa, patrocinata dalla Città di Asti, ha visto la partecipazione attiva della Scuola di Fumetto e Animazione di Asti, gestita dall’Associazione Culturale ATF.

Un nuovo e coloratissimo pannello (foto) è stato installato a fianco dell’agenzia 9 di Banca di Asti in corso Casale, di fronte all’ingresso del Centro Commerciale Il Borgo.

I talentuosi studenti della Scuola del Fumetto, Silvia Griffa, Susanna Lovisolo e Matteo Nuzzo, con il coordinamento e la supervisione di Enzo Armando e Marco Avoletta, hanno impreziosito il telo con un disegno vibrante e significativo che rappresenta il Capitano del Palio di Asti nell’atto di sconfiggere, in sella al suo cavallo, le nubi tossiche e inquinanti.

Non si tratta solo di un’opera d’arte, ma di un progetto dedicato alla sostenibilità con l’obiettivo di sensibilizzare e richiamare l’attenzione, in modo diretto e immediato, all’ambiente: grazie alla tecnologia Airlite, infatti, le particolari vernici utilizzate si attivano con la luce e, comportandosi come naturali depuratori, eliminano dall’aria gli agenti inquinanti (tra cui ossidi di azoto, benzene e formaldeide) e riducono l’inquinamento atmosferico.

Il presidente di Banca di Asti, Giorgio Galvagno, ha sottolineato l’importanza dell’innovazione per il benessere collettivo: “La nostra missione è sempre stata quella di contribuire al progresso sostenibile attraverso soluzioni innovative. Il telo purificatore d’aria rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di questa visione, dimostrando che la tecnologia può lavorare a favore dell’ambiente in modi sorprendentemente creativi. Siamo grati per la collaborazione con la Scuola del Fumetto e l’incessante supporto della Città in questo progetto”.