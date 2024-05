Una Juventus Next Gen molto motivata e attenta ha vinto 3-1 a Pescara, conquistando l’accesso alla fase nazionale dei playoff per la serie B. Aveva solo un risultato a disposizione, la squadra di Brambilla, e l’ha giocata nel modo giusto, mostrando una maturità impensabile, vista la giovane età dei giocatori. Trovato il vantaggio al 6′ con Sekulov (7°), ha gestito tutta la gara senza rischiare granché. Poi nel lunghissimo recupero finale (6 minuti diventati 10) gol a raffica: raddoppio di Guerra (16°) al 91′, rete della speranza di Milani al 97′ e sigillo finale di Mbangula al 99′ (1°) in contropiede. Proprio quest’ultima segnatura, con l’esultanza bianconera sotto la curva del tifo pescarese, ha scatenato le ire dei giocatori bianco-azzuri; rissa finale ed espulsione del pescarese Sasanelli e del bianconero Pedro.

Dopo il rapido sorteggio di stamattina, la baby-Juve ha pescato la Casertana, finita quarta nel girone C. Gare di andata e ritorno, tutto in settimana: martedì 14 al ‘Moccagatta’, sabato 18 al ‘Pinto’.