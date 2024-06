Musica: Chiara Crystal, dal 28 giugno nei digital store il nuovo singolo ‘Batticuore’

Da venerdì 28 giugno è disponibile nei digital store ‘’BATTICUORE’’ (Beat Sound/Ada Music Italy), il nuovo singolo della cantautrice Chiara Crystal, prodotto da Beppe Stanco, che rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo nel suo percorso artistico.

Chiara racconta così il suo nuovo singolo: ‘’Batticuore è un brano dalle sonorità pop, un viaggio tra fantasia e realtà che si realizza in una sera. Una storia d’amore prima con noi stessi, con la nostra libertà di provare emozioni belle, intense e forti che ci fanno battere il cuore e ci fanno sentire liberi di essere ciò che vogliamo’’.

Batticuore è una foto scattata quando incontri, per la prima volta, la persona che ti farà battere il cuore e, nella tua mente, costruisci già la melodia della vostra storia, un po’ come nelle favole, e sai che tutto questo farà sicuramente rumore. Il brano sarà incluso nel prossimo progetto discografico che vedrà diverse nuove uscite nel corso dell’anno.

L’artista

Chiara Patalano, questo il vero nome di Chiara Crystal, è una cantautrice classe ’95 che, dopo aver danzato per diversi anni diplomandosi in danza moderna nel 2019, inizia a cantare e consegue un diploma con il metodo VMS di Loretta Martinez. Scrive canzoni, ispirandosi da un lato alla canzone d’autore italiana e dall’altro alle “pop star” americane. La musica è un po’ come “la mia salvezza e la mia missione nella vita: è il mezzo per eccellenza che mi permette di esprimermi e comunicare agli altri la mia visione di vita ed il mio piccolo mondo interiore, provando ad essere un sostegno per chi ha meno forza, ma tanta tanta sensibilità”.

Dopo l’esordio a febbraio 2020 col primo singolo “Un particolare” (Sonos Music Records), Chiara Crystal ha avuto un percorso di crescita costante fino all’estate 2023, quando fece da apertura nei concerti dei The Kolors e Matteo Paolillo.

Contatti Social

SPOTIFY: https://open.spotify.com/intl-it/artist/3PsfSdYLubB1LzuOUZ0FCD

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/chiara_crystal/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/chiara.patalano.3/?locale=it_IT

YOUTUBE: https://www.youtube.com/@chiaracrystal8765