Comune di Alessandria, ecco la nuova giunta

Il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante è stato di parola: disse “entro 72 ore la nuova giunta” e così è stato. Ha scelto i suoi collaboratori per i 3 anni di mandato che restano, confermando 5 assessori Perrone, Oneto, Mazzoni, Laguzzi e Serra, mentre entrano in 4 , Barosini, Cazzulo, Ivaldi e Molina, e saltano in 4 , Barrera, Berrone, Cornara e Falleti.