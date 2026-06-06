Poste Italiane ha emesso 2 francobolli celebrativi per ‘Voto alle donne’ e ’80 anni di Repubblica’

Poste Italiane comunica che il 2 giugno scorso sono stati emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy 2 francobolli celebrativi, relativi al voto alle donne e agli 80 anni della Repubblica Italiana, al valore della tariffa B pari a 1,30€.

VOTO ALLE DONNE – TIRATURA: 200.025 esemplari. Foglio: 45 esemplari. Francobollo stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

BOZZETTO – a cura di Eleonora Elena Panzeri

VIGNETTA – raffigura una scena celebrativa e corale dal linguaggio grafico contemporaneo; una lunga fila di donne e uomini che avanzano con passo deciso, verso l’urna elettorale, alcuni dei quali sventolano piccole bandiere italiane. Sullo sfondo, appena accennato, si intravede un contesto urbano di architetture tipicamente italiane.

Completano il francobollo la legenda “VOTO ALLE DONNE”, e “2 GIUGNO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

REPUBBICA ITALIANA – TIRATURA: 200.025 esemplari – FOGLIO: 45 esemplari. Francobollo stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

BOZZETTO – da un’opera fotografica originale di Federico Patellani nella reinterpretazione grafica realizzata dall’Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzione Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

VIGNETTA – riproduce un particolare dell’opera fotografica di Federico Patellani, in cui il volto di una giovane donna affiora dalla prima pagina di un quotidiano recante il titolo “È NATA LA REPUBBLICA ITALIANA”. L’immagine è arricchita da una reinterpretazione grafica: sui lati, pennellate nei colori verde e rosso, a evocare il tricolore, lasciando intravedere l’immagine sottostante e ne esaltano il valore simbolico. L’opera richiama con forza il senso di appartenenza e di identità nazionale, celebrando la nascita della Repubblica Italiana il 2 giugno 1946.

Completano il francobollo le leggente “80 ANNI”, “REPUBBLICA ITALIANA” e 2 GIUGNO 1946”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffa “B”.

Gli annulli primo giorno di emissione sono disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma. Sono state realizzate 2 cartelle filateliche contenenti, ciascuna, francobollo singolo, quartina, cartolina affrancata ed annullata, busta primo giorno di emissione, tessera e bollettino illustrativo. I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, sono disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.