Mon Circo all’Ecomuseo della Pietra da Cantone di Cella Monte, sabato 12 aprile alle 21, con ‘2984’

Un’esperienza circense unica a Cella Monte (AL), dove arriverà Mon Circo con lo spettacolo “2984” di MagdaClan, con Alessandro Maida, sabato 12 aprile alle ore 21.

“2984” è una proposta originale e unica nel suo genere, una storia che parla del futuro, ma riflette sul presente, con un’estetica e immagini forti, dove il circo è presente ma il suo uso sfuma al servizio completo della narrazione.



RIASSUNTO – Venti caldi sferzano ed erodono un pianeta ridotto a un deserto roccioso, solo il cadere delle pietre e il frantumarsi delle rocce risuonano nel silenzio. Un essere, forse l’ultimo della razza umana,

sopravvive grazie a una particolare simbiosi con pietre, sabbia e sassi. Nomade anima in pena dai

tratti animaleschi, ma profondamente umana, erra alla ricerca di tesori coi quali condividere il presente, di fossili da riclassificare, testimonianze di un passato che non conosce.



DETTAGLI – Titolo: “2984” – Compagnia: MagdaClan – Alessandro Maida – Data: 12 aprile 2025 – Ora: 21 – Luogo: Ecomuseo della Pietra da Cantone di Cella Monte

Biglietti: 15€ intero / 12€ ridotto / 10€ bambini – Info e prenotazioni: +39 331 138 8336

Collaborazioni e sponsor: progetto di MagdaClan in collaborazione con Piemonte dal Vivo, Comune di Frassinello, Destinazione Monferrato, Proloco di Frassinello, Mediterranea, con il sostegno di Fondazione CRT – Ministero della cultura, in rete con Cresco e Talea.

Sponsor: Cereal Risi e Canato.

Mon Circo: “Colli in Circo” è un progetto di MagdaClan. Contatti: Telefono: +39 331 138 8336