Lions Day domenica 13 aprile ad Ovada, in piazza con tanti service per la comunità

Domenica 13 aprile si celebra in tutta Italia il Lions Day, un’altra occasione organizzata dai Lions per mettersi a disposizione della comunità, conoscere e farsi conoscere presentando service e iniziative di solidarietà. La giornata è aperta al pubblico.

Il Distretto Lions 108 IA2, cui fanno capo i 70 club delle province di Alessandria, Genova e La Spezia, con 2.000 soci, festeggerà la ricorrenza ad Ovada con un fitto programma di appuntamenti. Spiega il governatore del distretto, Alessandro Bruno: “L’intento non è l’autocelebrazione. Al contrario il Lions Day ha un duplice scopo: portare conoscenza e ispirazione a chi non conosce i Lions e ai Lions stessi. La gente spesso non immagina le attività della nostra organizzazione e non ha idea della nostra dimensione”.

PROGRAMMA – Ore 10 in Piazza Martiri della Benedicta – esibizione della Scuola di danza New Terpsichore. Saranno presenti la Protezione Civile con i propri mezzi e con la Torre di rugiada, un impianto per produrre acqua partendo dalla rugiada; la Croce Verde di Ovada a testimoniare il proprio costante impegno per l’assistenza agli ammalati; il Servizio Cani Guida di Limbiat e ancora una volta consentirà di apprezzare il suo prezioso lavoro, nel momento sempre toccante della consegna di un cane a una persona non vedente; la Banca degli Occhi che da molti anni si dedica alla raccolta e promuove la donazione delle cornee.

Saranno allestite postazioni mediche dove i medici saranno a disposizione per garantire alla comunità screening per la vista, per il diabete e per altre patologie. Un gazebo sarà riservato al service Missione Agenti Pulenti per sottolineare l’importanza di tutelare il patrimonio artistico. Non solo service, ma anche promozione del territorio, valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, momenti di intrattenimento e condivisione dei valori di solidarietà.

Ore 15, Teatro Dino Crocco – premiazione studenti vincitori del concorso Un Poster per la Pace.