Lotto, vinti in Piemonte oltre 50.000 euro: ad Acqui Terme ne vanno 14.000

Il Piemonte a segno con il Lotto. Nei concorsi di venerdì 27 e sabato 28 febbraio, come riporta Agipronews, centrate vincite per oltre 50.000 euro: a Caluso, in provincia di Torino, centrata la vincita più alta di sabato grazie ai 26.000 euro con l’Opzione Oro in via Nuova Circonvallazione, a cui si aggiungono i 14.000 di Aacqui terme, in provincia di Alessandria, in via Umberto Mariscotti e i tre ambi e un terno da 9.750 euro di Torino in Strada San Mauro.
Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.