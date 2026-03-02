Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Lotto, vinti in Piemonte oltre 50.000 euro: ad Acqui Terme ne vanno 14.000

DiRaimondo Bovone

Mar 2, 2026 , , , ,

Il Piemonte a segno con il Lotto. Nei concorsi di venerdì 27 e sabato 28 febbraio, come riporta Agipronews, centrate vincite per oltre 50.000 euro: a Caluso, in provincia di Torino, centrata la vincita più alta di sabato grazie ai 26.000 euro con l’Opzione Oro in via Nuova Circonvallazione, a cui si aggiungono i 14.000 di Aacqui terme, in provincia di Alessandria, in via Umberto Mariscotti e i tre ambi e un terno da 9.750 euro di Torino in Strada San Mauro.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 3 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 2, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Iran, Schlein “Governo dica quale ruolo vuole giocare, serve cessate il fuoco”

Mar 2, 2026
IN EVIDENZA

Energia, Aer Soléir investe a Rondissone per progetto di accumulo elettrochimico

Mar 2, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

TOP NEWS

Melania Trump prima First Lady Usa a presiedere riunione Consiglio Sicurezza Onu

Mar 2, 2026
TOP NEWS

L’Udinese torna a vincere, tris alla Fiorentina

Mar 2, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 3 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 2, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Le parate di Skorupski e la perla di Odgaard al 90′, il Bologna passa a Pisa

Mar 2, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x