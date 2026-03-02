Attualità IN EVIDENZA Video

Iran, il ministro Crosetto: "Si aprono scenari finora mai considerati"

Mar 2, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “L’offensiva israelo-statunitense in Iran e la risposta di Teheran aprono scenari finora mai considerati, con attacchi diretti contro assetti occidentali nel Golfo e un rischio di escalation controllata, ma estensiva. Si prospettano scenari finora mai considerati e minacciano sia Israele sia tutti gli assetti occidentali nella regione”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante l’informativa urgente sulla situazione in Iran e Golfo Persico, davanti alle commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera.sat/azn
