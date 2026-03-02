Nel 2025 il PIL italiano è salito dello 0,5%

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 il Prodotto interno italiano ha superato i 2.258 miliardi di euro, con un aumento in termini reali dello 0,5% rispetto all’anno precedente. Secondo quanto rende noto l’Istat, dal lato della domanda interna si è registrato un incremento in volume del 3,5% degli investimenti fissi lordi e dello 0,9% dei consumi finali nazionali rispetto al 2024. Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le importazioni di beni e servizi sono salite del 3,6% e le esportazioni di 1,2%.

La domanda nazionale, al netto delle scorte, ha contribuito positivamente alla dinamica del PIL, Il valore aggiunto ha registrato gli aumenti maggiori nelle costruzioni rispetto all’industria, mentre si è avuta una lieve flessione nell’agricoltura, silvicoltura e pesca. Il rapporto Deficit/Pil si è attestato al 3,1%, in calo di 0.3% rispetto al 2024, con un aumento del saldo primario.

sat/azn

