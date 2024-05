L’Isola Ritrovata racconta Ezio Poli, domani e dopo in piazza Santa Maria di Castello

Venerdì 24 e sabato 25 maggio l’i nstallazione multimediale con proiezione a ciclo continuo di fotografie storiche del circolo ‘Isola Ritrovata’ e dei suoi abituali frequentatori, collocata nei locali ormai vuoti della storica sede in via Santa Maria di Castello 8.

Ingresso gratuito dalle 19 alle 23.

La nostalgia non è la linea guida, ma non si può negare che sia uno degli elementi del progetto “L’isola Ritrovata racconta Ezio Poli”, installazione ideata dall’artista Davide Minetti col fotografo Fiorenzo Casarano, coadiuvati dal promotore di eventi Raffaele ‘Fefè’ Biancardi e dallo sceneggiatore Claudio Braggio.

Nei locali ormai vuoti, alcune proiezioni a ciclo continuo di fotografie, immagini storiche degli spazi e degli artisti che, per 13 anni, il fondatore e animatore principale Ezio Poli accolse. Un’opera d’arte immersiva, concepita in modo inusuale per Alessandria, che per la prima volta utilizza utilizza un luogo come parte integrante di una creazione artistica. L’evento si colloca all’interno della manifestazione “Festa di Borgo Rovereto” 2024.