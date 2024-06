EroCaddeo pubblica il nuovo singolo “Fuoco Paura”, brano pop con influenze R&B e trap, che, attraverso un linguaggio Gen Z, esplora le dinamiche di una relazione in crisi in cui i protagonisti, nel tentativo di sistemare le cose, finiscono per peggiorare la situazione, come gettare benzina sul fuoco senza rendersene conto. Una narrazione intensa che cattura le fragilità e la passione di un legame al limite.

Damiano Caddeo, in arte EroCaddeo, è un cantautore e interprete Pop nato a Modena e cresciuto in Sardegna. Nel 2022 firma con Cvlto Music Group e fa il suo esordio sulle piattaforme digitali con il singolo “Gravità Zero” scritto da Raige e Cicco Sanchez e prodotto da Dinv. Nel 2023 esce con i singoli “Prima Vera” e “Non Esiste” e alla fine dell’anno si trasferisce a Torino.