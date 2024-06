Al DAIRI di Casale un seminario col dr. Daniele Mandrioli sulle esposizioni professionali

Nato dalla collaborazione col Centro Interdipartimentale per lo Studio degli Amianti e di altri Particolati Nocivi “Giovanni Scansetti” dell’Università di Torino, l’appuntamento sarà l’occasione per approfondire un tema di particolare attualità.

A parlarne sarà Daniele Mandrioli , direttore del Centro di Ricerca sul Cancro “Cesare Maltoni” dell’Istituto Ramazzini di Bologna, cioè uno dei centri più autorevoli nel campo della ricerca scientifica in vivo , il secondo al mondo per numeri di agenti e composti analizzati, dal 2019 partner del DAIRI nella ricerca sulle patologie ambientali.

“I giovedì del Centro Scansetti

“

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m7dfbd7754ec076dacbbfeb190aa77faf