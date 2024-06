Alexala annuncia la nuova campagna di promozione turistica: “Qui è dove…”

Il cuore della nuova campagna di comunicazione e promozione turistica racconta gli aspetti più significativi dell’offerta turistica del territorio e soprattutto la grande capacità di accoglienza della provincia di Alessandria.

L’iniziativa è realizzata grazie alla regia di ATL Alexala (Agenzia Turistica Locale della Provincia di Alessandria), con il sostegno di Regione Piemonte e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in collaborazione con la Camera di Commercio Alessandria-Asti.

La campagna promozionale

Studiata e realizzata dall’agenzia di comunicazione di Milano ‘Efficere’, specializzata in marketing territoriale con consolidata esperienza su tutto il territorio piemontese, ha coma titolo “Qui è dove…”, e gioca sulle emozioni da vivere nei diversi luoghi del territorio alessandrino. Una campagna multi-soggetto che racconta le diverse esperienze di cui è possibile godere sul territorio, ricavandone insegnamenti, piaceri, divertimento, quiete, cultura, gusto e naturalmente bellezza.

Nel corso del mese di giugno alcuni soggetti della campagna saranno affissi nei punti più strategici del territorio di Torino, Milano e Genova (il famoso ‘triangolo industriale’ al cui centro c’è Alessandria, ndr), con poster e stendardi posizionati in zone nevralgiche dei capoluoghi. In affiancamento, ci sarà anche una campagna stampa realizzata sulle principali testate nazionali di viaggio.

Le parole

Così Roberto Cava, presidente di Alexala: “Immaginiamo questa campagna come una finestra aperta sul nostro territorio, una collezione di momenti e immagini che incuriosiscano il visitatore raccontando la grande bellezza e l’autenticità di quello che abbiamo da offrire. Ringraziamo la Regione, in particolare l’assessore Vittoria Poggio, per l’aiuto in questo importante progetto strategico”.

Così il presidente della Camera di Commercio di Alessandria-Asti Gian Paolo Coscia: “Il nostro obiettivo è attirare viaggiatori che hanno voglia di vivere emozioni e vogliono sentirsi parte attiva di un’esperienza nuova, favorendo così nuovi flussi turistici e nuove iniziative imprenditoriali”.

Così il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano: “La nostra strategia di promozione del territorio ha destinato ingenti risorse all’apposito bando “Terre belle”, con la convinzione che un buon progetto di comunicazione contribuisca al raggiungimento del richiamo turistico”.