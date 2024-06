La Festa di Primavera del Collegio Geometri di Alessandria e il concorso per favorire la professione

Venerdì 7 giugno scorso, presso la Tenuta Montebello di Rocca Grimalda, si è tenuta l’annuale Festa di Primavera organizzata dal Collegio dei Geometri di Alessandria.

La manifestazione ha visto i geometri impegnati in un seminario formativo sulle procedure catastali relative agli immobili censiti nelle categorie speciali e particolari. Poi la premiazione dei geometri iscritti al collegio da 40, 50 e 60 anni.

Nel pomeriggio la premiazione del concorso organizzato dal Collegio dei Geometri, rivolto agli studenti delle scuole medie, dal titolo “Aiutiamo i geometri a fare edilizia green”.

Il 1° e il 3° premio sono stati assegnati alla scuola secondaria Giovanni Pascoli di Valenza, con i progetti ‘Green shading’ e ‘Rimensiamoci’, oltre a un premio per la miglior presentazione del Progetto di un’aula-serra bioclimatica.

Il 2° premio è stato assegnato all’Istituto comprensivo G. Pascoli di Solero con il progetto ‘Uno spazio per tutti’.

Premio per il Miglior video e la Miglior idea da sviluppare all’Istituto comprensivo S. Pertini di Ovada.

Premio per il miglior elaborato grafico all’Istituto comprensivo Paolo e Rita Borsellino di S. Salvatore Monferrato.

Premio per il miglior plastico all’Istituto comprensivo Carducci-Vochieri di Alessandria.

Premio per la migliore idea innovativa alla scuola secondaria S. Giuseppe di Tortona.

L’appello

Il presidente geom. Penna ha spiegato che l’intento del concorso è provocare l’interesse degli alunni nei confronti dell’attività del geometra, cercando di favorire le iscrizioni agli istituti per geometri: “Purtroppo la riforma scolastica ha sostituito il nome GEOMETRA con l’infelice acronimo CAT (costruzioni ambiente e territorio) ha minato sensibilmente la visibilità di questo percorso scolastico che, invece, resta uno dei percorsi formativi più attuali e necessari nel panorama delle professioni”.