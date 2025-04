Il governatore siciliano Schifani: “Entro un anno e mezzo Agrigento avrà una nuova rete idrica”.

AGRIGENTO (AGRIGENTO) – “Un giorno importante, siamo qui per testimoniare come il governo regionale sia attentissimo alle esigenze di una vita quotidiana normale nell’Agrigentino ma anche nella Sicilia”. Così il presidente della Regione Renato Schifani ad Agrigento per inaugurare il cantiere dei lavori per la ristrutturazione e l’automazione della rete idrica del Comune di Agrigento. “La dispersione delle reti idriche è una delle cause della siccità che non possiamo più tollerare. Un fatto inqualificabile perché abbassa la qualità della vita dei cittadini siciliani. Iniziamo i lavori per finire entro un anno e mezzo, per dare ad Agrigento una nuova rete idrica, assieme ai dissalatori che abbiamo già in previsione a Porto Empedocle e che verranno realizzati entro l’estate. Il cambiamento dell’ecosistema ci consente di affrontare in maniera strategica le annose vicende del mancato flusso d’acqua, per esempio ad Agrigento, dove storicamente più del 50% dell’acqua immessa in rete viene dispersa. Abbiamo investito 30 milioni di risorse per fare in modo che la qualità della vita migliori e che non ci sia più acqua dispersa”.xq5/pc/red

